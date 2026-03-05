Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video
05.03.2026 | 10:41
Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istendiği belirlenen 5 bin 516 tarihi eser, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması ve tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
