Video Yaşam Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video
Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video

Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video

05.03.2026 | 10:41

Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istendiği belirlenen 5 bin 516 tarihi eser, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile KOM Başkanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin yurt içinden temin ettikleri çok sayıda tarihi eseri usulsüz yollarla yurt dışına çıkarmaya hazırlandıkları tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yurt dışına çıkarılmak üzere hazırlandığı değerlendirilen 5 bin 516 tarihi eser ile 2 dedektör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması ve tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video 01:53
Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video 05.03.2026 | 10:41
Sosyal medya uğruna yaptığıyla hayrete düşüren sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı | Video 00:37
Sosyal medya uğruna yaptığıyla hayrete düşüren sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı | Video 05.03.2026 | 10:05
Kars’ta köye inen kurtlar köpeği alıp götürdü | Video 01:45
Kars'ta köye inen kurtlar köpeği alıp götürdü | Video 05.03.2026 | 10:01
Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada | Video 00:35
Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada | Video 05.03.2026 | 09:54
İstanbul’da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı | Video 00:41
İstanbul’da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı | Video 05.03.2026 | 09:01
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 01:15
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 08:26
Driftin bedelini ağır ödedi: Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 01:23
Driftin bedelini ağır ödedi: Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 08:25
İzmir’de kayıp kişinin bulunma anı termal dron kamerasına yansıdı | Video 01:45
İzmir'de kayıp kişinin bulunma anı termal dron kamerasına yansıdı | Video 05.03.2026 | 08:13
Kayseri’de kafeye giren hırsız yemek yedi ve televizyon izledi | Video 03:51
Kayseri'de kafeye giren hırsız yemek yedi ve televizyon izledi | Video 05.03.2026 | 07:47
İzmir’de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 01:23
İzmir'de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 07:45
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 01:15
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 07:42
Zonguldak’taki film gibi kovalamaca kamerada: 366 bin TL ceza kesildi | Video 02:10
Zonguldak'taki film gibi kovalamaca kamerada: 366 bin TL ceza kesildi | Video 05.03.2026 | 07:31
Sobadan çıkan yangın evi kül etti 00:27
Sobadan çıkan yangın evi kül etti 04.03.2026 | 23:56
Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı 01:15
Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı 04.03.2026 | 21:39
Van’da 3 aylık bebek uçak ambulansla Konya’ya sevk edildi 00:35
Van'da 3 aylık bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi 04.03.2026 | 20:12
Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı 01:01
Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı 04.03.2026 | 17:59
Tekirdağ’da 4 araçlı zincirleme kaza kamerada: 5 yaralı | Video 03:24
Tekirdağ'da 4 araçlı zincirleme kaza kamerada: 5 yaralı | Video 04.03.2026 | 16:03
Beykoz’da motosikletle elektrik direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 02:48
Beykoz'da motosikletle elektrik direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 04.03.2026 | 15:36
İstanbul Boğazı’ndaki sis manzarası mest etti | Video 00:57
İstanbul Boğazı'ndaki sis manzarası mest etti | Video 04.03.2026 | 14:43
Trafikte tartıştığı kişinin kamyonetinin camını yumrukladı! O anlar kamerada | Video 00:49
Trafikte tartıştığı kişinin kamyonetinin camını yumrukladı! O anlar kamerada | Video 04.03.2026 | 14:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY