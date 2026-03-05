Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video
05.03.2026 | 08:26
Tekirdağ Çorlu’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi.
Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 2,02 promil alkollü olduğu belirlendi. 5. kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye toplam 390 bin lira para cezası kesildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
