Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı
04.03.2026 | 17:59
Batman'da ayağına demir bilezik dolanan ve hareket etmekte güçlük çeken güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
