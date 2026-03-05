Video Yaşam Zonguldak'taki film gibi kovalamaca kamerada: 366 bin TL ceza kesildi | Video
Zonguldak'taki film gibi kovalamaca kamerada: 366 bin TL ceza kesildi | Video

Zonguldak'taki film gibi kovalamaca kamerada: 366 bin TL ceza kesildi | Video

05.03.2026 | 07:31

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde yaşanan ve mahalle mahalle süren kovalamacanın sonunda sürücü yakayı ele verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Çaycuma ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.A. (16) idaresindeki 74 ABZ 705 plakalı otomobil, ilçe merkezinde sergilediği şüpheli hareketler nedeniyle polis ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler aracı durdurmak için "Dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü bu uyarıya uymayarak hızla kaçmaya başladı. Kaçan sürücü önce ilçe merkezinde, ardından İstasyon Mahallesi, Velioğlu Mahallesi ve Perşembe beldesine bağlı Keçecioğlu Mahallesi güzergahında polis ekiplerini peşine takarak uzun süre kovalamacaya neden oldu. Mahalle mahalle süren kovalamacada ekipler şüpheli aracı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.


Kovalamaca sırasında jandarma sorumluluk bölgesine giren araç, bir süre sonra gözden kaybolarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgede koordineli şekilde çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda, kaçan sürücü ve otomobilinin yeri tespit edildi. Düzenlenen çalışma sonucunda C.A. isimli şüpheli yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin de koordinasyon sağladığı operasyonun ardından şüpheli Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Emniyette yapılan kontrollerde sürücü C.A.'nın ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapıldı. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda sürücüye yaklaşık 366 bin TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından 74 ABZ 705 plakalı otomobil trafikten men edildi. Araç daha sonra çekici ile bulunduğu yerden alınarak yediemin otoparkına çekildi.


Öte yandan olayda dikkat çeken bir detay da araç üzerinde bulunan yazı oldu. Şüpheli sürücünün aracının arka kısmında yer alan "Kamera şakası" yazısı görenlerin dikkatini çekti. Yapılan incelemelerde ayrıca araçta oldukça güçlü bir ses sistemi bulunduğu da tespit edildi. Çevredeki vatandaşlar, aracın yüksek sesli müzik sistemi nedeniyle sık sık çevreye rahatsızlık verdiğini ifade etti. Yakalanan sürücünün çevresinde hız tutkusu ile tanındığı ileri sürülürken, polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 01:23
İzmir'de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 07:45
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 01:15
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 07:42
Zonguldak’taki film gibi kovalamaca kamerada: 366 bin TL ceza kesildi | Video 02:10
Zonguldak'taki film gibi kovalamaca kamerada: 366 bin TL ceza kesildi | Video 05.03.2026 | 07:31
Sobadan çıkan yangın evi kül etti 00:27
Sobadan çıkan yangın evi kül etti 04.03.2026 | 23:56
Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı 01:15
Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı 04.03.2026 | 21:39
Van’da 3 aylık bebek uçak ambulansla Konya’ya sevk edildi 00:35
Van'da 3 aylık bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi 04.03.2026 | 20:12
Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı 01:01
Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı 04.03.2026 | 17:59
Tekirdağ’da 4 araçlı zincirleme kaza kamerada: 5 yaralı | Video 03:24
Tekirdağ'da 4 araçlı zincirleme kaza kamerada: 5 yaralı | Video 04.03.2026 | 16:03
Beykoz’da motosikletle elektrik direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 02:48
Beykoz'da motosikletle elektrik direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 04.03.2026 | 15:36
İstanbul Boğazı’ndaki sis manzarası mest etti | Video 00:57
İstanbul Boğazı'ndaki sis manzarası mest etti | Video 04.03.2026 | 14:43
Trafikte tartıştığı kişinin kamyonetinin camını yumrukladı! O anlar kamerada | Video 00:49
Trafikte tartıştığı kişinin kamyonetinin camını yumrukladı! O anlar kamerada | Video 04.03.2026 | 14:41
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 00:24
Artvin'de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 04.03.2026 | 13:30
Bursa’da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirildi | Video 01:13
Bursa'da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirildi | Video 04.03.2026 | 13:22
Gaziantep’da trafikte otomobilinin camını yumruklayan sürücüye 180 bin TL ceza | Video 00:09
Gaziantep'da trafikte otomobilinin camını yumruklayan sürücüye 180 bin TL ceza | Video 04.03.2026 | 13:05
Bisikletle gelip, yolcu minibüsündeki 4 bin TL’yi çaldı | Video 01:03
Bisikletle gelip, yolcu minibüsündeki 4 bin TL'yi çaldı | Video 04.03.2026 | 13:04
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 01:29
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 04.03.2026 | 12:57
Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video 04:57
Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video 04.03.2026 | 12:24
Alkollü sürücünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı! O anlar kamerada | Video 02:17
Alkollü sürücünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı! O anlar kamerada | Video 04.03.2026 | 11:00
Diyarbakır merkezli 14 ilde son istasyon operasyonu | Video 01:31
Diyarbakır merkezli 14 ilde "son istasyon" operasyonu | Video 04.03.2026 | 09:58
Gaziantep’te saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL ceza | Video 00:20
Gaziantep'te saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL ceza | Video 04.03.2026 | 09:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY