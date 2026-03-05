Video Yaşam İzmir'de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video
İzmir'de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video

İzmir'de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video

05.03.2026 | 07:45

İzmir'in Bornova ilçesinde, ATV aracıyla drift yapan sürücüye 146 bin 712 TL idari para cezası uygulandı. Çalışmalar kapsamında yakalanan şahsın sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, 35 ARD 440 plakalı araç sürücüsünün 4. Sanayi 129/13 Sokak üzerinde drift yaptığını tespit etti. Yakalanan sürücü Y.O. (34) hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapıldı.


Yüksek miktarda para cezası
Sürücüye geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, drift yapmak ve kamunun huzurunu bozmak suçlarından toplam 146 bin 712 TL para cezası kesildi. Şahsın sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alındığı kaydedildi.


Adli işlem başlatıldı
Şüpheli şahıs, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 01:23
İzmir'de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 07:45
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 01:15
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 07:42
Sobadan çıkan yangın evi kül etti 00:27
Sobadan çıkan yangın evi kül etti 04.03.2026 | 23:56
Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı 01:15
Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı 04.03.2026 | 21:39
Van’da 3 aylık bebek uçak ambulansla Konya’ya sevk edildi 00:35
Van'da 3 aylık bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi 04.03.2026 | 20:12
Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı 01:01
Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı 04.03.2026 | 17:59
Tekirdağ’da 4 araçlı zincirleme kaza kamerada: 5 yaralı | Video 03:24
Tekirdağ'da 4 araçlı zincirleme kaza kamerada: 5 yaralı | Video 04.03.2026 | 16:03
Beykoz’da motosikletle elektrik direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 02:48
Beykoz'da motosikletle elektrik direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 04.03.2026 | 15:36
İstanbul Boğazı’ndaki sis manzarası mest etti | Video 00:57
İstanbul Boğazı'ndaki sis manzarası mest etti | Video 04.03.2026 | 14:43
Trafikte tartıştığı kişinin kamyonetinin camını yumrukladı! O anlar kamerada | Video 00:49
Trafikte tartıştığı kişinin kamyonetinin camını yumrukladı! O anlar kamerada | Video 04.03.2026 | 14:41
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 00:24
Artvin'de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 04.03.2026 | 13:30
Bursa’da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirildi | Video 01:13
Bursa'da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirildi | Video 04.03.2026 | 13:22
Gaziantep’da trafikte otomobilinin camını yumruklayan sürücüye 180 bin TL ceza | Video 00:09
Gaziantep'da trafikte otomobilinin camını yumruklayan sürücüye 180 bin TL ceza | Video 04.03.2026 | 13:05
Bisikletle gelip, yolcu minibüsündeki 4 bin TL’yi çaldı | Video 01:03
Bisikletle gelip, yolcu minibüsündeki 4 bin TL'yi çaldı | Video 04.03.2026 | 13:04
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 01:29
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 04.03.2026 | 12:57
Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video 04:57
Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video 04.03.2026 | 12:24
Alkollü sürücünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı! O anlar kamerada | Video 02:17
Alkollü sürücünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı! O anlar kamerada | Video 04.03.2026 | 11:00
Diyarbakır merkezli 14 ilde son istasyon operasyonu | Video 01:31
Diyarbakır merkezli 14 ilde "son istasyon" operasyonu | Video 04.03.2026 | 09:58
Gaziantep’te saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL ceza | Video 00:20
Gaziantep'te saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin TL ceza | Video 04.03.2026 | 09:58
Osmaniye’de narkotik operasyonu: 23 kişi tutuklandı | Video 00:39
Osmaniye’de narkotik operasyonu: 23 kişi tutuklandı | Video 04.03.2026 | 09:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY