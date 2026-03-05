Video Yaşam İzmir'de kayıp kişinin bulunma anı termal dron kamerasına yansıdı | Video
İzmir'de kayıp kişinin bulunma anı termal dron kamerasına yansıdı | Video

İzmir'de kayıp kişinin bulunma anı termal dron kamerasına yansıdı | Video

05.03.2026 | 08:13

İzmir'in Tire ilçesinde kayıp olarak aranan Hüseyin Kocamanoğlu (87), evine 5 kilometre uzaklıkta termal dron kamerası ile tespit edilerek bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu anlaşılan Kocamanoğlu’nun dron ile tespit edildiği o anlar kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tire ilçesi Saruhanlı Mahallesi'nde oturan Hüseyin Kocamanoğlu'dan haber alamayan yakınları dün, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 25 jandarma, 10 AFAD, 3 TAKED personeli ve 1 termal dron ile arama çalışmaları başlatıldı. Kocamanoğlu'nun evinin çevresinde detaylı arama çalışması gerçekleştiren ekipler, termal dron kamerası ile yapılan aramalarda ısı kaynağı tespit etti. Bölgeye giden ekipler, Kocamanoğlu'nu evinden 5 kilometre uzaklıkta buldu. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Genel sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen Kocamanoğlu, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de kayıp kişinin bulunma anı termal dron kamerasına yansıdı | Video 01:45
İzmir'de kayıp kişinin bulunma anı termal dron kamerasına yansıdı | Video 05.03.2026 | 08:13
Kayseri’de kafeye giren hırsız yemek yedi ve televizyon izledi | Video 03:51
Kayseri'de kafeye giren hırsız yemek yedi ve televizyon izledi | Video 05.03.2026 | 07:47
İzmir’de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 01:23
İzmir'de ATV ile drift kamerada... Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 07:45
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 01:15
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 07:42
Zonguldak’taki film gibi kovalamaca kamerada: 366 bin TL ceza kesildi | Video 02:10
Zonguldak'taki film gibi kovalamaca kamerada: 366 bin TL ceza kesildi | Video 05.03.2026 | 07:31
Sobadan çıkan yangın evi kül etti 00:27
Sobadan çıkan yangın evi kül etti 04.03.2026 | 23:56
Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı 01:15
Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı 04.03.2026 | 21:39
Van’da 3 aylık bebek uçak ambulansla Konya’ya sevk edildi 00:35
Van'da 3 aylık bebek uçak ambulansla Konya'ya sevk edildi 04.03.2026 | 20:12
Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı 01:01
Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı 04.03.2026 | 17:59
Tekirdağ’da 4 araçlı zincirleme kaza kamerada: 5 yaralı | Video 03:24
Tekirdağ'da 4 araçlı zincirleme kaza kamerada: 5 yaralı | Video 04.03.2026 | 16:03
Beykoz’da motosikletle elektrik direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 02:48
Beykoz'da motosikletle elektrik direğine çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 04.03.2026 | 15:36
İstanbul Boğazı’ndaki sis manzarası mest etti | Video 00:57
İstanbul Boğazı'ndaki sis manzarası mest etti | Video 04.03.2026 | 14:43
Trafikte tartıştığı kişinin kamyonetinin camını yumrukladı! O anlar kamerada | Video 00:49
Trafikte tartıştığı kişinin kamyonetinin camını yumrukladı! O anlar kamerada | Video 04.03.2026 | 14:41
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 00:24
Artvin'de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 04.03.2026 | 13:30
Bursa’da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirildi | Video 01:13
Bursa'da kaçak sigara imalathanesine operasyon: 460 kilo tütün ele geçirildi | Video 04.03.2026 | 13:22
Gaziantep’da trafikte otomobilinin camını yumruklayan sürücüye 180 bin TL ceza | Video 00:09
Gaziantep'da trafikte otomobilinin camını yumruklayan sürücüye 180 bin TL ceza | Video 04.03.2026 | 13:05
Bisikletle gelip, yolcu minibüsündeki 4 bin TL’yi çaldı | Video 01:03
Bisikletle gelip, yolcu minibüsündeki 4 bin TL'yi çaldı | Video 04.03.2026 | 13:04
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 01:29
Artvin’de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi | Video 04.03.2026 | 12:57
Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video 04:57
Evdeki gizli kamera gerçeği ortaya çıkarmıştı! 1 yaşındaki bebeğine şiddet uygulayan annenin cezası belli oldu | Video 04.03.2026 | 12:24
Alkollü sürücünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı! O anlar kamerada | Video 02:17
Alkollü sürücünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı! O anlar kamerada | Video 04.03.2026 | 11:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY