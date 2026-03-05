Video Yaşam Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada | Video
05.03.2026 | 09:54

Van'ın Edremit ilçesinde bir veli, çocuğuna kar topu attığını iddia ettiği 8 yaşındaki öğrenciyi okul koridorunda diğer öğrencilerin gözü önünde darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl İlkokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinde teneffüste öğrenciler kar topu oynandı. Bu sırada 3'üncü sınıf öğrencisi M.Y.'nin attığı iddia edilen kar topu, başka bir öğrencinin yüzüne isabet etti. Çocuğunun durumunu haber alan veli, okula gelerek koridorda M.Y.'nin üzerine yürüdü. Veli, küçük çocuğa şiddet uyguladı. Koridorda bulunan diğer öğrenciler, arkadaşlarını veliden uzaklaştırmaya çalıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, velinin koridorda hızla yürüyerek öğrenciyi darbettiği, diğer çocukların ise büyük bir korkuyla olayı izlediği ve arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Yaşanan bu olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

