Sosyal medya uğruna yaptığıyla hayrete düşüren sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı | Video 05.03.2026 | 10:05 Hatay'da akan trafikte akrobatik hareketler yapan ve o anları sosyal medyada paylaşmak için kayıt altına aldıran sürücüye 46 bin TL cezai işlem uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İskenderun - Payas yolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde akan trafikte akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünün o anlarını arkasından seyreden arkadaşları sosyal medyada paylaşmak için kayıt altına aldı. Trafiği hiçe sayan ve sosyal medya uğruna görüntü çeken şahısların o anlarıysa trafikte ilerleyen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine motosiklet sürücüsünün T.E.B. olduğu tespit edildi.Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye; 46 bin TL idari para cezası kesildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi ve motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.