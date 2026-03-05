Eskişehir'de mobilya deposunda yangın | Video 05.03.2026 | 14:21 Eskişehir'de bir mobilya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Baksan Sanayi Sitesi 6. Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Depodan yayılan yoğun dumanı fark eden çevre esnafı yangını kendi imkanlarla söndürmeye çalışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı depoda maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Yangının kesin çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.