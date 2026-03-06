İstanbul'da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video
06.03.2026 | 10:36
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis; Edirnekapı, Boğaz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde güzel görüntüler oluşturdu. Edirnekapı Şehitliği'nde sis bulutları arasında nazlı nazlı dalgalanan Türk Bayrağı, görsel şölen sundu.
