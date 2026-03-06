Video Yaşam İstanbul'da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video
İstanbul'da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video

İstanbul'da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video

06.03.2026 | 10:36

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis; Edirnekapı, Boğaz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde güzel görüntüler oluşturdu. Edirnekapı Şehitliği'nde sis bulutları arasında nazlı nazlı dalgalanan Türk Bayrağı, görsel şölen sundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sabahın erken saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde etkisini gösteren sis, yer yer görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Boğaz hattında oluşan sis, ortaya etkileyici görüntüler çıkarırken, manzarayı izleyenleri mest etti. Edirnekapı Şehitliği'ndeki Türkiye'nin en uzun bayrak direklerinden birine çekilen Türk Bayrağı sis arasında adeta görünmez oldu. Sis bulutları arasında nazlı nazlı dalgalanan Türk bayrağı yürek kabarttı. Öte yandan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken, sis ilerleyen saatlerde etkisini azalttı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video 06:02
İstanbul'da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video 06.03.2026 | 10:36
Burdur’da 20 yaşındaki Gonca’nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video 01:22
Burdur'da 20 yaşındaki Gonca'nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 10:34
Büyükçekmece’de 8 ton hamsi taşıyan kamyon takla attı: O anlar kamerada | Video 01:02
Büyükçekmece'de 8 ton hamsi taşıyan kamyon takla attı: O anlar kamerada | Video 06.03.2026 | 10:33
Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video 01:09
Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video 06.03.2026 | 09:33
İstanbul’da ’tehdit’ ve ’kurşunlama’ gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı | Video 00:30
İstanbul'da 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı | Video 06.03.2026 | 09:03
İzmir’de karşı yöne geçen otomobil, motosiklet ve 5 araca çarptı: 1 yaralı | Video 01:35
İzmir'de karşı yöne geçen otomobil, motosiklet ve 5 araca çarptı: 1 yaralı | Video 06.03.2026 | 08:01
Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı | Video 00:30
Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı | Video 06.03.2026 | 08:00
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi? 03:23
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi? 05.03.2026 | 23:45
Müge Anlı’da genç aşık sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdı! 00:47
Müge Anlı’da genç aşık sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdı! 05.03.2026 | 18:25
Tekirdağ’da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 01:33
Tekirdağ'da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 05.03.2026 | 15:53
Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 01:01
Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 05.03.2026 | 15:52
Gaziantep’teki cinayet anı kamerada: Araçla yanaşarak ateş etti! | Video 03:15
Gaziantep'teki cinayet anı kamerada: Araçla yanaşarak ateş etti! | Video 05.03.2026 | 14:21
Eskişehir’de mobilya deposunda yangın | Video 01:23
Eskişehir'de mobilya deposunda yangın | Video 05.03.2026 | 14:21
Zonguldak’taki Eşime neden baktın cinayetinin sanığına müebbet hapis | Video 03:41
Zonguldak'taki "Eşime neden baktın" cinayetinin sanığına müebbet hapis | Video 05.03.2026 | 13:54
Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video 01:53
Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video 05.03.2026 | 10:41
Sosyal medya uğruna yaptığıyla hayrete düşüren sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı | Video 00:37
Sosyal medya uğruna yaptığıyla hayrete düşüren sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı | Video 05.03.2026 | 10:05
Kars’ta köye inen kurtlar köpeği alıp götürdü | Video 01:45
Kars'ta köye inen kurtlar köpeği alıp götürdü | Video 05.03.2026 | 10:01
Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada | Video 00:35
Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada | Video 05.03.2026 | 09:54
İstanbul’da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı | Video 00:41
İstanbul’da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı | Video 05.03.2026 | 09:01
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 01:15
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 08:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY