Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 11:35 Kartal'da iddiaya göre ara sokaktan kontrolsüz çıkan motosikletli, caddede seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan 2 sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün 19.45 sıralarında Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan kontrolsüz çıkan motosikletli, caddede seyir halinde olan motosiklete motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan iki sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.