Video Yaşam Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video
Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video

Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video

06.03.2026 | 11:35

Kartal'da iddiaya göre ara sokaktan kontrolsüz çıkan motosikletli, caddede seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan 2 sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün 19.45 sıralarında Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan kontrolsüz çıkan motosikletli, caddede seyir halinde olan motosiklete motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan iki sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da aracıyla markete giren ehliyetsiz sürücü kamerada | Video 01:25
Antalya'da aracıyla markete giren ehliyetsiz sürücü kamerada | Video 06.03.2026 | 11:37
Kartal’da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:00
Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 11:35
Bursa’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 00:14
Bursa'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 06.03.2026 | 11:15
Malatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video 01:24
Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video 06.03.2026 | 10:45
İstanbul’da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video 06:02
İstanbul'da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video 06.03.2026 | 10:36
Burdur’da 20 yaşındaki Gonca’nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video 01:22
Burdur'da 20 yaşındaki Gonca'nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 10:34
Büyükçekmece’de 8 ton hamsi taşıyan kamyon takla attı: O anlar kamerada | Video 01:02
Büyükçekmece'de 8 ton hamsi taşıyan kamyon takla attı: O anlar kamerada | Video 06.03.2026 | 10:33
Polisten kaçarken içi kalaşnikof dolu çuvalı yola atan şahıslar yakayı ele verdi | Video 01:14
Polisten kaçarken içi kalaşnikof dolu çuvalı yola atan şahıslar yakayı ele verdi | Video 06.03.2026 | 10:16
Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video 01:09
Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video 06.03.2026 | 09:33
İstanbul’da ’tehdit’ ve ’kurşunlama’ gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı | Video 00:30
İstanbul'da 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı | Video 06.03.2026 | 09:03
İzmir’de karşı yöne geçen otomobil, motosiklet ve 5 araca çarptı: 1 yaralı | Video 01:35
İzmir'de karşı yöne geçen otomobil, motosiklet ve 5 araca çarptı: 1 yaralı | Video 06.03.2026 | 08:01
Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı | Video 00:30
Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı | Video 06.03.2026 | 08:00
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi? 03:23
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi? 05.03.2026 | 23:45
Müge Anlı’da genç aşık sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdı! 00:47
Müge Anlı’da genç aşık sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdı! 05.03.2026 | 18:25
Tekirdağ’da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 01:33
Tekirdağ'da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 05.03.2026 | 15:53
Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 01:01
Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 05.03.2026 | 15:52
Gaziantep’teki cinayet anı kamerada: Araçla yanaşarak ateş etti! | Video 03:15
Gaziantep'teki cinayet anı kamerada: Araçla yanaşarak ateş etti! | Video 05.03.2026 | 14:21
Eskişehir’de mobilya deposunda yangın | Video 01:23
Eskişehir'de mobilya deposunda yangın | Video 05.03.2026 | 14:21
Zonguldak’taki Eşime neden baktın cinayetinin sanığına müebbet hapis | Video 03:41
Zonguldak'taki "Eşime neden baktın" cinayetinin sanığına müebbet hapis | Video 05.03.2026 | 13:54
Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video 01:53
Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video 05.03.2026 | 10:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY