Marş dinamosundan uyuşturucu çıktı: Narkotik köpeği Pera'nın dikkati ele verdi | Video
06.03.2026 | 12:42
Samsun'da polis ekiplerince durdurulan şüpheli bir kamyonette narkotik dedektör köpeği Pera'nın tepki verdiği marş dinamosunun içinden metamfetamin maddesi çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kamyonetin kasasında bulunan çeşitli araç parçalarını tek tek kontrol eden Pera'nın marş dinamosu parçasına tepki vermesi üzerine ekipler şüpheli parçayı detaylı incelemeye aldı. Polis ekiplerince yerinde sökülerek açılan marş dinamosunun iç kısmında yapılan incelemede gizlenmiş halde 192,48 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin dikkat çekmemesi amacıyla araç parçasının içerisine zulalanarak saklandığı değerlendirildi. Kamyonette bulunan M.K. (49) ve B.A. (45) isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:17
02:23
00:18
01:25
Antalya'da aracıyla markete giren ehliyetsiz sürücü kamerada | Video 06.03.2026 | 11:37
01:00
Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 11:35
00:14
Bursa'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 06.03.2026 | 11:15
01:24
Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video 06.03.2026 | 10:45
06:02
01:22
Burdur'da 20 yaşındaki Gonca'nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 10:34
01:02
01:14
01:09
00:30
01:35
00:30
Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı | Video 06.03.2026 | 08:00
03:23
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi? 05.03.2026 | 23:45
00:47
01:33
Tekirdağ'da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 05.03.2026 | 15:53
01:01
Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 05.03.2026 | 15:52
03:15
Gaziantep'teki cinayet anı kamerada: Araçla yanaşarak ateş etti! | Video 05.03.2026 | 14:21