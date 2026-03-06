Marş dinamosundan uyuşturucu çıktı: Narkotik köpeği Pera'nın dikkati ele verdi | Video 06.03.2026 | 12:42 Samsun'da polis ekiplerince durdurulan şüpheli bir kamyonette narkotik dedektör köpeği Pera'nın tepki verdiği marş dinamosunun içinden metamfetamin maddesi çıktı, 2 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan kontroller sırasında narkotik dedektör köpeği Pera devreye sokuldu.Kamyonetin kasasında bulunan çeşitli araç parçalarını tek tek kontrol eden Pera'nın marş dinamosu parçasına tepki vermesi üzerine ekipler şüpheli parçayı detaylı incelemeye aldı. Polis ekiplerince yerinde sökülerek açılan marş dinamosunun iç kısmında yapılan incelemede gizlenmiş halde 192,48 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin dikkat çekmemesi amacıyla araç parçasının içerisine zulalanarak saklandığı değerlendirildi. Kamyonette bulunan M.K. (49) ve B.A. (45) isimli şahıslar gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.