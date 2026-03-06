Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video
06.03.2026 | 15:33
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
