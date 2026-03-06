Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 15:33 Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahteciliğin önlenmesi ve ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin TL olan 700 gram sahte altın ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.