Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi?

05.03.2026 | 23:45

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar ilgiyle izlendi. Programa katılan Çağla Dağlı isimli yarışmacı, 500 bin TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte o soruda yarışmacının verdiği dikkat çeken karar!