Tekirdağ'da fırın atölyesinde yangın paniği | Video
05.03.2026 | 15:53
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir unlu mamuller fırınına ait atölyede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.
Yangın sırasında iş yerinde bulunan çalışanlar tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken, olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle atölye bölümünde maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından iş yerinde inceleme yapılırken, yangının elektrik hattında oluşan ark nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
