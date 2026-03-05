Tekirdağ'da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 05.03.2026 | 15:53 Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir unlu mamuller fırınına ait atölyede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ortacami Mahallesi Yunusbey Caddesi üzerinde bulunan bir unlu mamuller fırınının üretim atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atölye bölümünde elektrik hattında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede dumanların yükseldiğini fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.Yangın sırasında iş yerinde bulunan çalışanlar tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken, olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle atölye bölümünde maddi hasar meydana geldi.İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından iş yerinde inceleme yapılırken, yangının elektrik hattında oluşan ark nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.