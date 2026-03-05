Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 05.03.2026 | 15:52 Eskişehir'de sürücüsünün fren yapmak isterken yanlışlıkla gaz pedalına basması sonucunda kontrolden çıkan otomobil süpermarkete girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Batıkent Mahallesi Kardak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülden T.(46) idaresindeki 26 AFN 112 plakalı otomobil, sürücüsünün fren pedalına basması gereken yerde gaz pedalına basması sonucunda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki süpermarketin camından içeri giren otomobil, büyük maddi hasara neden oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.