Müge Anlı’da genç aşık sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdı!

05.03.2026 | 18:25

ATV’nin reyting rekortmeni programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’, izleyicileri yine ekranları başına kilitledi. Müge Anlı’ya katılan genç aşık Berat, anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Ramazan Arıkan’ın ölümü tartışılırken Berat’ın kalbinin üstüne yaptırdığı dövme programa adeta damga vurdu. İşte o dikkat çeken gelişmeler…