Video Yaşam Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video
Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video

Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video

06.03.2026 | 12:42

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, araç lastiklerinin içine gizlenmiş piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gümrük kaçağı ürünlerin sevkiyatı ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, 3 Mart'ta ilçe girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasa kısmında yapılan detaylı aramalarda, araç lastikleri içerisine gizlenmiş vaziyette 8 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirlendi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:35
Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 12:42
Marş dinamosundan uyuşturucu çıktı: Narkotik köpeği Pera’nın dikkati ele verdi | Video 03:17
Marş dinamosundan uyuşturucu çıktı: Narkotik köpeği Pera'nın dikkati ele verdi | Video 06.03.2026 | 12:42
Mersin’de bir esnaf, yardım etmek istediği genç tarafından soyuldu! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:23
Mersin'de bir esnaf, yardım etmek istediği genç tarafından soyuldu! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 06.03.2026 | 12:19
Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu! 00:18
Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu! 06.03.2026 | 12:04
Antalya’da aracıyla markete giren ehliyetsiz sürücü kamerada | Video 01:25
Antalya'da aracıyla markete giren ehliyetsiz sürücü kamerada | Video 06.03.2026 | 11:37
Kartal’da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:00
Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 11:35
Bursa’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 00:14
Bursa'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 06.03.2026 | 11:15
Malatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video 01:24
Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video 06.03.2026 | 10:45
İstanbul’da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video 06:02
İstanbul'da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video 06.03.2026 | 10:36
Burdur’da 20 yaşındaki Gonca’nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video 01:22
Burdur'da 20 yaşındaki Gonca'nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 10:34
Büyükçekmece’de 8 ton hamsi taşıyan kamyon takla attı: O anlar kamerada | Video 01:02
Büyükçekmece'de 8 ton hamsi taşıyan kamyon takla attı: O anlar kamerada | Video 06.03.2026 | 10:33
Polisten kaçarken içi kalaşnikof dolu çuvalı yola atan şahıslar yakayı ele verdi | Video 01:14
Polisten kaçarken içi kalaşnikof dolu çuvalı yola atan şahıslar yakayı ele verdi | Video 06.03.2026 | 10:16
Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video 01:09
Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video 06.03.2026 | 09:33
İstanbul’da ’tehdit’ ve ’kurşunlama’ gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı | Video 00:30
İstanbul'da 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı | Video 06.03.2026 | 09:03
İzmir’de karşı yöne geçen otomobil, motosiklet ve 5 araca çarptı: 1 yaralı | Video 01:35
İzmir'de karşı yöne geçen otomobil, motosiklet ve 5 araca çarptı: 1 yaralı | Video 06.03.2026 | 08:01
Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı | Video 00:30
Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı | Video 06.03.2026 | 08:00
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi? 03:23
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi? 05.03.2026 | 23:45
Müge Anlı’da genç aşık sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdı! 00:47
Müge Anlı’da genç aşık sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdı! 05.03.2026 | 18:25
Tekirdağ’da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 01:33
Tekirdağ'da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 05.03.2026 | 15:53
Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 01:01
Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 05.03.2026 | 15:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY