Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 12:42 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, araç lastiklerinin içine gizlenmiş piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gümrük kaçağı ürünlerin sevkiyatı ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, 3 Mart'ta ilçe girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasa kısmında yapılan detaylı aramalarda, araç lastikleri içerisine gizlenmiş vaziyette 8 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirlendi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.