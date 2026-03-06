Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video
06.03.2026 | 10:45
Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken 4 zanlı gözaltına alındı.
Hastane tedavi altına alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, A.Ç., A.K.Y., Ö.F.Y., E.A. olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video 06.03.2026 | 10:45
06:02
01:22
Burdur'da 20 yaşındaki Gonca'nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 10:34
01:02
01:14
01:09
00:30
01:35
00:30
Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı | Video 06.03.2026 | 08:00
03:23
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi? 05.03.2026 | 23:45
00:47
01:33
Tekirdağ'da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 05.03.2026 | 15:53
01:01
Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 05.03.2026 | 15:52
03:15
Gaziantep'teki cinayet anı kamerada: Araçla yanaşarak ateş etti! | Video 05.03.2026 | 14:21
01:23
Eskişehir'de mobilya deposunda yangın | Video 05.03.2026 | 14:21
03:41
01:53
00:37
01:45
Kars'ta köye inen kurtlar köpeği alıp götürdü | Video 05.03.2026 | 10:01
00:35
Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada | Video 05.03.2026 | 09:54