Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video

06.03.2026 | 10:45

Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken 4 zanlı gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan R.İ., M.B.İ., M.Y. ile A.Ç., A.K.Y., Ö.F.Y., A.Y., E.A. ve C.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y., R.İ. , M.B.İ., A.Y. ve C.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane tedavi altına alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, A.Ç., A.K.Y., Ö.F.Y., E.A. olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
