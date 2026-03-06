Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu!
06.03.2026 | 12:04
İstanbul Fatih’te boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Deniz (34) tarafından başından silahla vurulan Semiha Deniz (33) hayatını kaybetmişti. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Deniz'in 14 yaşındaki kızını okuldan almaya geldiği sırada saldırıya uğradığı öğrenilirken motosikletle kaçan şüpheli koca Emrah Deniz gözaltına alındı. İfadesi ortaya çıkan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
