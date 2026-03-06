Video Yaşam İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video
06.03.2026 | 16:06

‘İGAMİNG’ isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise ‘Paymix’ üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ise 26 milyar 532 milyon lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araç, 75 gayrimenkul, 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde; Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Paymix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi. Sağlanan bu finansal altyapı sonucunda kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

26 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİNE ULAŞTIKLARI BELİRLENDİ

'İGaming' isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde edildiği tespit edildi. Elde edilen gelirlerin, Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. Diğer yandan MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araç, 8 konut ve 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 adet gayrimenkule el konuldu ve 30 şüpheliye ait 550 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. (DHA)

