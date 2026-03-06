Büyükçekmece'de 8 ton hamsi taşıyan kamyon takla attı: O anlar kamerada | Video 06.03.2026 | 10:33 İstanbul Büyükçekmece'de 8 ton hamsi taşıdığı öğrenilen kamyon takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Büyükçekmece E5 Güzelce mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 8 ton hamsi taşıdığı öğrenilen Harun Y. kontrolündeki 39 BA 715 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrasında 8 ton hamsi yola döküldü. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatılırken kazaya karışan kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. Yaralanan sürücü Harun Y. hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ana yolda seyreden kamyonun kaydığı ardından ise takla attığı anlar yer aldı.