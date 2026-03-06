Video Yaşam Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video
Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video

Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video

06.03.2026 | 09:33

Tekirdağ Çorlu'da okul servis minibüsüyle motosikletin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Hürriyet Mahallesi Cem Evi yakınlarında meydana geldi. Cem Evi yönüne seyreden O.T.'nin (19) kullandığı motosiklet, bağlantı yolundan caddeye dönüş yapan okul servisini görünce bir anda manevra yaptı.

Motosiklet sürüklenerek servis minibüsüne çarparken, üzerinden düşerek savrulan motosiklet sürücüsü O.T. ve arkasında bulunan Z.A. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücü ve yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen motosiklet ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video 01:09
Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video 06.03.2026 | 09:33
İstanbul’da ’tehdit’ ve ’kurşunlama’ gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı | Video 00:30
İstanbul'da 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karışan şüphelilere operasyon: 10 gözaltı | Video 06.03.2026 | 09:03
İzmir’de karşı yöne geçen otomobil, motosiklet ve 5 araca çarptı: 1 yaralı | Video 01:35
İzmir'de karşı yöne geçen otomobil, motosiklet ve 5 araca çarptı: 1 yaralı | Video 06.03.2026 | 08:01
Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı | Video 00:30
Tuvalette gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli tutuklandı | Video 06.03.2026 | 08:00
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi? 03:23
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda bakın ne karar verdi? 05.03.2026 | 23:45
Müge Anlı’da genç aşık sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdı! 00:47
Müge Anlı’da genç aşık sevgilisinin babasının doğum tarihini göğsüne dövme yaptırdı! 05.03.2026 | 18:25
Tekirdağ’da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 01:33
Tekirdağ'da fırın atölyesinde yangın paniği | Video 05.03.2026 | 15:53
Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 01:01
Fren yerine gaza bastı, süpermarkete daldı! | Video 05.03.2026 | 15:52
Gaziantep’teki cinayet anı kamerada: Araçla yanaşarak ateş etti! | Video 03:15
Gaziantep'teki cinayet anı kamerada: Araçla yanaşarak ateş etti! | Video 05.03.2026 | 14:21
Eskişehir’de mobilya deposunda yangın | Video 01:23
Eskişehir'de mobilya deposunda yangın | Video 05.03.2026 | 14:21
Zonguldak’taki Eşime neden baktın cinayetinin sanığına müebbet hapis | Video 03:41
Zonguldak'taki "Eşime neden baktın" cinayetinin sanığına müebbet hapis | Video 05.03.2026 | 13:54
Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video 01:53
Mersin’de yurt dışına kaçırılmak istenilen binlerce tarihi eser ele geçirildi | Video 05.03.2026 | 10:41
Sosyal medya uğruna yaptığıyla hayrete düşüren sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı | Video 00:37
Sosyal medya uğruna yaptığıyla hayrete düşüren sürücüye 46 bin TL ceza uygulandı | Video 05.03.2026 | 10:05
Kars’ta köye inen kurtlar köpeği alıp götürdü | Video 01:45
Kars'ta köye inen kurtlar köpeği alıp götürdü | Video 05.03.2026 | 10:01
Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada | Video 00:35
Çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti! O anlar kamerada | Video 05.03.2026 | 09:54
İstanbul’da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı | Video 00:41
İstanbul’da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı | Video 05.03.2026 | 09:01
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 01:15
Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 08:26
Driftin bedelini ağır ödedi: Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 01:23
Driftin bedelini ağır ödedi: Hem ehliyetinden oldu hem 146 bin lira ceza yedi | Video 05.03.2026 | 08:25
İzmir’de kayıp kişinin bulunma anı termal dron kamerasına yansıdı | Video 01:45
İzmir'de kayıp kişinin bulunma anı termal dron kamerasına yansıdı | Video 05.03.2026 | 08:13
Kayseri’de kafeye giren hırsız yemek yedi ve televizyon izledi | Video 03:51
Kayseri'de kafeye giren hırsız yemek yedi ve televizyon izledi | Video 05.03.2026 | 07:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY