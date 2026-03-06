Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular! Kaza anı kamerada | Video
06.03.2026 | 09:33
Tekirdağ Çorlu'da okul servis minibüsüyle motosikletin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Motosiklet sürüklenerek servis minibüsüne çarparken, üzerinden düşerek savrulan motosiklet sürücüsü O.T. ve arkasında bulunan Z.A. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücü ve yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen motosiklet ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
