Polisten kaçarken içi kalaşnikof dolu çuvalı yola atan şahıslar yakayı ele verdi | Video 06.03.2026 | 10:16 Hatay'da polisten kaçarken içi kalaşnikof dolu çuvalı yola atan şahıslar yakayı ele verdi. Olayda; 4 kalaşnikof ele geçirilirken, 4 şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 3 Mart günü Reyhanlı - Antakya yolu Paşaköy mevkiinde durdurulan araçtaki şahıslardan alınan bilgilerle içi silah dolu çuvalı kaçarken yola attıkları belirlendi. Polis ekiplerinin yaptıkları kontrollerde çuval içerisinde; 4 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik tüfek, ve 7 adet AK-47 şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.B , D.K , S.K. ve H.B yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.