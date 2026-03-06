Mersin'de bir esnaf, yardım etmek istediği genç tarafından soyuldu! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 06.03.2026 | 12:19 Mersin'de yurttan çıkarıldığını söyleyerek bir iş yerinden yardım isteyen genç, iş yeri sahibinin kendisine yemek almak için dükkandan ayrılmasını fırsat bilerek içeri girip telefon ve bazı özel eşyaları alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir spot beyaz eşya dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 18-19 yaşlarında olduğu belirtilen bir genç iş yerine gelerek, iş yeri sahibi Mustafa Algüllü'ye yaşını doldurduğu için yurttan çıkarıldığını ve kalacak yerinin olmadığını söyledi. Duruma üzülen Algüllü, gence yardımcı olmak istediğini belirterek iş vermeyi ve kalacak yer ayarlamayı teklif etti.Gençle bir süre konuşan Algüllü, aç olup olmadığını sordu. Aç olduğunu söylemesi üzerine yemek almak için iş yerinden ayrılan Algüllü, bu sırada iş yerinde yalnız kalan gencin hırsızlık yaptığını iddia etti. İddiaya göre, çevreyi kontrol eden şüpheli genç daha sonra iş yerine girerek kasaya yöneldi. Kasada ve masada bulunan cep telefonu, tesbih ve bazı özel eşyaları alan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.Yemek alıp iş yerine dönen Algüllü, eşyalarının yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, yardım etmek istediği gencin eşyaları alarak iş yerinden ayrıldığını gören Algüllü gördükleri karşısında hayrete düştü.Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce iş yerine gelen gencin iş yeri sahibiyle bir süre sohbet ettiği, ardından iş yeri sahibinin yemek almak için dışarı çıkmasıyla birlikte şüphelinin çevreyi kontrol ettiği anlar yer aldı. Daha sonra hızla kasaya yönelen şüphelinin, kasada ve masa üzerinde bulunan telefon, tespih ve diğer eşyaları alarak kısa sürede iş yerinden uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı. Algüllü'nün şüpheli hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.Yaşadığı olayı anlatan iş yeri sahibi Algüllü, kendisinden yardım isteyen gence iyi niyetle yaklaştığını ancak kısa süre sonra büyük bir şok yaşadığını ifade ederek, "Yanıma bir genç geldi. Yaşını doldurmuş ve yurttan yeni çıkarıldığını söyledi. Ne yapacağını sordum kendisine. 'Yapacak hiçbir şeyim yok' dedi. Ben kendisine sahip çıkacağımı söyledim. Burada yanımda çalıştıracağımı ve yatma yerine kadar ayarlayacağımı söyledim. Daha sonra karnının aç olup olmadığını sordum. 'aç abi ' dedi. Çıktım gittim kendisine yemek söylemeye. Yemeği alıp geldim, bir baktım burada yok. Üç dakika içerisinde dükkanıma giriyor, özel eşyalarımı, telefonumu, tespihimi, her şeyimi alıyor gidiyor" ifadelerini kullandı.Yaşananların kendisini hem şaşırttığını hem de üzdüğünü belirten Algüllü, "Beni çok şaşırttı, aynı zamanda da üzdü. Ona yakıştıramadım bunu. Kolluk kuvvetleri kendisini bulmak üzere tespit etmişler kim olduğunu. Ben onu direkt buraya çalışması için yanıma alacaktım. Sahiplenecektim, gerçekten sahiplenecektim ama bu durum beni çok üzdü" dedi.