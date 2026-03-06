Video Yaşam Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı

Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı

06.03.2026 | 17:54

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde seyir halindeki tır alev adı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

