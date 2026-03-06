Video Yaşam Hatay'da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video
06.03.2026 | 14:12

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan oyuncakçı dükkanında çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; İskenderun kent merkezi Savaş Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın altında bulunan oyuncakçı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında işyerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

