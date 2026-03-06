Bursa'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video
06.03.2026 | 11:15
Bursa’nın Gemlik ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 farklı suçtan hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
