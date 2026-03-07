Şişli'de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video
07.03.2026 | 09:02
Şişli'de akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada burnu kırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Burnu kırılan ve yaralanan şahsın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
