Video Dünya Son dakika | İsrail polisi A Haber ekibini alıkoydu | Video
06.03.2026 | 15:29

İsrail polisi Tel Aviv'de gelişmeleri takip eden A Haber ekibin alıkoydu! A Haber Haber Porgramları Müdürü Emine Kavasoğlu, yaşananları canlı yayında aktardı...

