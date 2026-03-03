Video Dünya ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video

ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video

03.03.2026 | 08:18

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaşarak, "İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik düzenlenen saldırılara ait yeni görüntü ve açıklama paylaştı. CENTCOM, İran Donanması'na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaşarak, "İki gün önce İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır gemisi var. İran rejimi, onlarca yıldır Umman Körfezi'nde uluslararası deniz taşımacılığını taciz etmiş ve saldıralar düzenlemiştir. O günler artık geride kaldı. Deniz seyrüsefer özgürlüğü, 80 yılı aşkın bir süredir ABD'nin ve dünyanın ekonomik refahının temelini oluşturmuştur. ABD güçleri bunu savunmaya devam edecektir" dedi.


ABD ordusu, ayrıca İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlatılan Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) kapsamında bugüne kadar bin 250'den fazla noktanın vurulduğunu belirtti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 00:13
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 03.03.2026 | 08:18
ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine’den İran savaşı açıklaması | Video 19:35
ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine'den İran savaşı açıklaması | Video 02.03.2026 | 16:28
İsrail ve ABD’nin vurduğu Gandi Hastanesi’ndeki hasar görüntülendi | Video 01:57
İsrail ve ABD'nin vurduğu Gandi Hastanesi’ndeki hasar görüntülendi | Video 02.03.2026 | 15:33
Suudi Aramco rafinerisine saldırı | Video 00:38
Suudi Aramco rafinerisine saldırı | Video 02.03.2026 | 12:19
İran Suudi Arabistan’da petrol rafinerisine saldırı düzenledi | Video 00:15
İran Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine saldırı düzenledi | Video 02.03.2026 | 11:46
Bağdat’ta tansiyon yükseldi: Protestocular güvenlik güçlerine ateş açtı | Video 01:27
Bağdat’ta tansiyon yükseldi: Protestocular güvenlik güçlerine ateş açtı | Video 02.03.2026 | 11:21
Trump: İran operasyonu, ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek 05:54
Trump: "İran operasyonu, ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek" 02.03.2026 | 09:44
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde patlama sesleri | Video 00:23
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde patlama sesleri | Video 02.03.2026 | 09:10
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 01:40
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 02.03.2026 | 09:04
İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu’nun konuşması yayımlandı | Video 01:06
İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu'nun konuşması yayımlandı | Video 02.03.2026 | 08:45
ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video 00:13
ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video 02.03.2026 | 07:54
İran’dan Kudüs’e füze saldırısı: En az 5 yaralı | Video 02:59
İran’dan Kudüs’e füze saldırısı: En az 5 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:54
ABD’de bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 00:47
ABD’de bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:53
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video 00:33
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video 02.03.2026 | 07:53
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı | Video 01:56
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı | Video 02.03.2026 | 07:51
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 00:19
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 02.03.2026 | 07:50
SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füzeli saldırı | Video 02:35
SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e füzeli saldırı | Video 01.03.2026 | 15:22
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 00:12
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 01.03.2026 | 15:06
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 02:45
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 01.03.2026 | 11:44
SON DAKİKA | İsrail İran’a yeni saldırı başlattı | Video 02:13
SON DAKİKA | İsrail İran'a yeni saldırı başlattı | Video 01.03.2026 | 11:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY