ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine'den İran savaşı açıklaması | Video
02.03.2026 | 16:28
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'den canlı yayında İran savaşı açıklaması; Saldırı aylar sürebilir... Kayıplar artabilir...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:35
01:57
İsrail ve ABD'nin vurduğu Gandi Hastanesi’ndeki hasar görüntülendi | Video 02.03.2026 | 15:33
00:38
Suudi Aramco rafinerisine saldırı | Video 02.03.2026 | 12:19
00:15
İran Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine saldırı düzenledi | Video 02.03.2026 | 11:46
01:27
05:54
Trump: "İran operasyonu, ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek" 02.03.2026 | 09:44
00:23
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde patlama sesleri | Video 02.03.2026 | 09:10
01:40
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 02.03.2026 | 09:04
01:06
00:13
02:59
İran’dan Kudüs’e füze saldırısı: En az 5 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:54
00:47
ABD’de bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:53
00:33
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video 02.03.2026 | 07:53
01:56
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı | Video 02.03.2026 | 07:51
00:19
02:35
SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e füzeli saldırı | Video 01.03.2026 | 15:22
00:12
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 01.03.2026 | 15:06
02:45
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 01.03.2026 | 11:44
02:13
SON DAKİKA | İsrail İran'a yeni saldırı başlattı | Video 01.03.2026 | 11:35
01:42
SON DAKİKA | Pakistan'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 10 ölü | Video 01.03.2026 | 11:22