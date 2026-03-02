İsrail ve ABD'nin vurduğu Gandi Hastanesi’ndeki hasar görüntülendi | Video 02.03.2026 | 15:33 İran’ın başkenti Tahran’daki Gandi Hastanesi’nde İsrail ve ABD’nin düzenlediği saldırı sonrası meydana gelen geniş çaplı hasar görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD ve İsrail'in dün İran'ın başkenti Tahran'daki Gandi Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda hastanede ağır hasar meydana geldi. Olayın ardından görüntülenen çok katlı ana binanın dış cephe kaplamalarının büyük bölümünün koptuğu, camların tamamen kırıldığı ve bazı katlarda ciddi yapısal tahribat oluştuğu görüldü. Ayrıca binanın çeşitli bölümlerinde duvarların yıkıldığı, bazı katların iç kısımlarının dışarıdan görülebilecek şekilde ağır hasar aldığı dikkat çekti.



Öte yandan, yetkililer, saldırının ardından hastaların güvenli alanlara tahliye edildiğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.