Video Dünya Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video
Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video

Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video

03.03.2026 | 09:24

Suudi Arabistan’daki ABD Riyad Büyükelçiliği’ne en az 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Riyad’ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD Riyad Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği 2 insansız hava aracının hedefi olmuştur. Saldırı sonucunda sınırlı bir yangın çıkmış ve binada küçük çaplı maddi hasar meydana gelmiştir" denildi. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise, Cidde, Riyad ve Dahran'daki vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaparak, bölgedeki askeri tesislere zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşlarının Riyad Büyükelçiliği'ne gelmekten kaçınması tavsiye edildi. ABD Riyad Büyükelçiliği'nin bölgesel durumu izlemeye devam ettiği vurgulandı. Suudi Arabistan basını ise, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen saldırının ardından kentin farklı noktalarından patlama seslerinin geldiğini bildirdi. Sosyal medyada saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Suudi Arabistan’daki ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı | Video 00:23
Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video 03.03.2026 | 09:24
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 00:13
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 03.03.2026 | 08:18
ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine’den İran savaşı açıklaması | Video 19:35
ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine'den İran savaşı açıklaması | Video 02.03.2026 | 16:28
İsrail ve ABD’nin vurduğu Gandi Hastanesi’ndeki hasar görüntülendi | Video 01:57
İsrail ve ABD'nin vurduğu Gandi Hastanesi’ndeki hasar görüntülendi | Video 02.03.2026 | 15:33
Suudi Aramco rafinerisine saldırı | Video 00:38
Suudi Aramco rafinerisine saldırı | Video 02.03.2026 | 12:19
İran Suudi Arabistan’da petrol rafinerisine saldırı düzenledi | Video 00:15
İran Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine saldırı düzenledi | Video 02.03.2026 | 11:46
Bağdat’ta tansiyon yükseldi: Protestocular güvenlik güçlerine ateş açtı | Video 01:27
Bağdat’ta tansiyon yükseldi: Protestocular güvenlik güçlerine ateş açtı | Video 02.03.2026 | 11:21
Trump: İran operasyonu, ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek 05:54
Trump: "İran operasyonu, ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek" 02.03.2026 | 09:44
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde patlama sesleri | Video 00:23
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde patlama sesleri | Video 02.03.2026 | 09:10
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 01:40
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 02.03.2026 | 09:04
İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu’nun konuşması yayımlandı | Video 01:06
İran devlet televizyonu hacklendi: Trump ve Netanyahu'nun konuşması yayımlandı | Video 02.03.2026 | 08:45
ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video 00:13
ABD İran’ın balistik füze rampalarını vurma anı görüntülerini paylaştı | Video 02.03.2026 | 07:54
İran’dan Kudüs’e füze saldırısı: En az 5 yaralı | Video 02:59
İran’dan Kudüs’e füze saldırısı: En az 5 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:54
ABD’de bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 00:47
ABD’de bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:53
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video 00:33
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video 02.03.2026 | 07:53
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı | Video 01:56
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlattı | Video 02.03.2026 | 07:51
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 00:19
ABD, İran savaş uçaklarının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı | Video 02.03.2026 | 07:50
SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füzeli saldırı | Video 02:35
SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e füzeli saldırı | Video 01.03.2026 | 15:22
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 00:12
SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video 01.03.2026 | 15:06
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 02:45
SON DAKİKA | İran’da art arda yeni patlamalar | CANLI YAYIN 01.03.2026 | 11:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY