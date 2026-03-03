Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video
03.03.2026 | 09:24
Suudi Arabistan’daki ABD Riyad Büyükelçiliği’ne en az 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Riyad’ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
