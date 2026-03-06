Video Dünya İran'dan Tel Aviv'e yeni saldırı! | Video
06.03.2026 | 12:42

İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni saldırı gerçekleştirdi.

İran, İsrail'e misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 22. dalgası kapsamında İsrail'in başkenti Tel Aviv'e Kheibar füzeleri fırlatıldığı bildirildi. İsrail genelinde alarm sistemleri devreye girerken, hava savunma sistemleri füzeleri önlemeye çalıştı. Tel Aviv'den patlama sesleri yükseldi. Düşen füze parçalarının patlamaya ve hasara yol açtığı belirtildi.
