Video Dünya Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video
Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video

Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video

06.03.2026 | 08:29

Beyaz Saray Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump için dua ritüeli gerçekleştirildi. ABD destekli İsrail-İran savaşı 7. Gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da din adamları ile bir araya geldi. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderler, siyasetçiler ve danışmanlardan oluşan kalabalık bir grup, ABD Başkanı Trump’ın etrafını sarıp ayin gerçekleştirdi. Evanjelik retoriğinin tüm unsurlarının sergilendiği ayin sosyal medyanın gündemine yerleşti. İşte o anlar…

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oval Ofis’te Donald Trump için dua halkası | Video 02:15
Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video 06.03.2026 | 08:29
Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu | Video 02:01
Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu | Video 06.03.2026 | 07:28
İran’dan israil’e yeni füze saldırısı! 01:35
İran'dan israil'e yeni füze saldırısı! 06.03.2026 | 00:13
İran dronu Nahçıvan’a düştü! | Video 02:33
İran dronu Nahçıvan'a düştü! | Video 05.03.2026 | 12:24
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi | Video 28:58
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi" | Video 05.03.2026 | 12:03
ABD Senatosu’nda İran krizi: Eski savaş gazisinin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’ | Video 01:18
ABD Senatosu’nda İran krizi: Eski savaş gazisinin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’ | Video 05.03.2026 | 10:58
İsrail’den Tahran’ın doğusuna yeni saldırı! A Haber bölgeyi görüntüledi | Video 05:34
İsrail'den Tahran'ın doğusuna yeni saldırı! A Haber bölgeyi görüntüledi | Video 04.03.2026 | 11:14
Kuveyt ordusunun engellediği füzenin enkazı evin üzerine düştü: 1 ölü, 4 yaralı! | Video 00:06
Kuveyt ordusunun engellediği füzenin enkazı evin üzerine düştü: 1 ölü, 4 yaralı! | Video 04.03.2026 | 08:19
SON DAKİKA | ABD’nin Bağdat’taki hava üssüne drone saldırısı | Video 02:48
SON DAKİKA | ABD'nin Bağdat'taki hava üssüne drone saldırısı | Video 04.03.2026 | 08:13
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü, 14 kişi yaralandı | Video 02:08
İsrail’in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü, 14 kişi yaralandı | Video 04.03.2026 | 07:33
Suudi Arabistan’daki ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı | Video 00:23
Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video 03.03.2026 | 09:24
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 00:13
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 03.03.2026 | 08:18
ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine’den İran savaşı açıklaması | Video 19:35
ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine'den İran savaşı açıklaması | Video 02.03.2026 | 16:28
İsrail ve ABD’nin vurduğu Gandi Hastanesi’ndeki hasar görüntülendi | Video 01:57
İsrail ve ABD'nin vurduğu Gandi Hastanesi’ndeki hasar görüntülendi | Video 02.03.2026 | 15:33
Suudi Aramco rafinerisine saldırı | Video 00:38
Suudi Aramco rafinerisine saldırı | Video 02.03.2026 | 12:19
İran Suudi Arabistan’da petrol rafinerisine saldırı düzenledi | Video 00:15
İran Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine saldırı düzenledi | Video 02.03.2026 | 11:46
Bağdat’ta tansiyon yükseldi: Protestocular güvenlik güçlerine ateş açtı | Video 01:27
Bağdat’ta tansiyon yükseldi: Protestocular güvenlik güçlerine ateş açtı | Video 02.03.2026 | 11:21
Trump: İran operasyonu, ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek 05:54
Trump: "İran operasyonu, ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek" 02.03.2026 | 09:44
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssünde patlama sesleri | Video 00:23
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde patlama sesleri | Video 02.03.2026 | 09:10
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 01:40
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 02.03.2026 | 09:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY