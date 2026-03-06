Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video

06.03.2026 | 08:29

Beyaz Saray Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump için dua ritüeli gerçekleştirildi. ABD destekli İsrail-İran savaşı 7. Gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da din adamları ile bir araya geldi. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderler, siyasetçiler ve danışmanlardan oluşan kalabalık bir grup, ABD Başkanı Trump’ın etrafını sarıp ayin gerçekleştirdi. Evanjelik retoriğinin tüm unsurlarının sergilendiği ayin sosyal medyanın gündemine yerleşti. İşte o anlar…