Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video
06.03.2026 | 08:29
Beyaz Saray Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump için dua ritüeli gerçekleştirildi. ABD destekli İsrail-İran savaşı 7. Gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da din adamları ile bir araya geldi. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderler, siyasetçiler ve danışmanlardan oluşan kalabalık bir grup, ABD Başkanı Trump’ın etrafını sarıp ayin gerçekleştirdi. Evanjelik retoriğinin tüm unsurlarının sergilendiği ayin sosyal medyanın gündemine yerleşti. İşte o anlar…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video 06.03.2026 | 08:29
02:01
Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu | Video 06.03.2026 | 07:28
01:35
İran'dan israil'e yeni füze saldırısı! 06.03.2026 | 00:13
02:33
İran dronu Nahçıvan'a düştü! | Video 05.03.2026 | 12:24
28:58
01:18
05:34
00:06
02:48
SON DAKİKA | ABD'nin Bağdat'taki hava üssüne drone saldırısı | Video 04.03.2026 | 08:13
02:08
00:23
Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video 03.03.2026 | 09:24
00:13
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 03.03.2026 | 08:18
19:35
01:57
İsrail ve ABD'nin vurduğu Gandi Hastanesi’ndeki hasar görüntülendi | Video 02.03.2026 | 15:33
00:38
Suudi Aramco rafinerisine saldırı | Video 02.03.2026 | 12:19
00:15
İran Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine saldırı düzenledi | Video 02.03.2026 | 11:46
01:27
05:54
Trump: "İran operasyonu, ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek" 02.03.2026 | 09:44
00:23
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde patlama sesleri | Video 02.03.2026 | 09:10
01:40
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 02.03.2026 | 09:04