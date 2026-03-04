Video Dünya İsrail’in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü, 14 kişi yaralandı | Video
04.03.2026 | 07:33

İsrail ordusunun Lübnan’a gerçekleştirdiği son saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusunun gece boyunca Lübnan'a düzenlediği saldırıların bilançosu netleşmeye başladı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; Beyrut'un güneyindeki Aramoun ve Saadiyat bölgelerine düzenlenen İsrail hava saldırılarında en az 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Baalbek kentinin El Matraba mahallesini hedef alan bir diğer diğer saldırıda ise en az 4 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Her iki saldırı sonrasında çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran'ın yanı sıra Lübnan'a da geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldığı kaydedilmişti.
