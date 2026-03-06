Video Dünya Katar, ABD üssünü hedef alan İHA saldırısının önlendiğini duyurdu | Video
06.03.2026 | 07:28

Katar Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki en büyük ABD üssü olarak bilinen El-Udeid Hava Üssü’ne gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiği bildirildi.

İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Katar Savunma Bakanlığı, Doha'ya 40 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 10 bin personeli ile Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olarak bilinen El-Udeid Hava Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada saldırının başarılı bir şekilde önlendiği ifade edildi. İHA'ların önlendiği anlar ise amatör kameralara yansıdı.


İran daha önce de hedef almıştı
Katar Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, İran'ın ABD tarafından kullanılan El-Udeid Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığı bildirilmişti. Fırlatılan balistik füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "İkinci füze ise El-Udeid Hava Üssü'ne isabet etmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı. ABD basını ise, Katar'ın düşürdüğü İran'a ait 2 adet Su-24 savaş uçağından birinin El-Udeid Hava Üssü'nü vurmasına 2 dakika kala engellendiğini bildirmişti.

