İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi: "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi" | Video

05.03.2026 | 12:03

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Türk hava sahasına giren ve NATO sistemi tarafından imha edilen İran füzesi ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İran'ın Türkiye'yi hedef almadığını belirten Garibabadi, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade etti. Garibabadi, "Komşularımıza saldırmıyoruz. Onlarla iyi ilişkilerimiz var." dedi.