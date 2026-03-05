ABD Senatosu’nda İran krizi: Eski savaş gazisinin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’ | Video
05.03.2026 | 10:58
ABD Senatosu’nda gerilim tırmandı. İran savaşı karşıtı protesto, polis ve bir senatörün müdahalesiyle bastırıldı. Eski deniz piyadesi gazisi Brian McGinnis, “İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz” dediği için zorla dışarı çıkarılırken kolu kırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
05:34
00:06
02:48
SON DAKİKA | ABD'nin Bağdat'taki hava üssüne drone saldırısı | Video 04.03.2026 | 08:13
02:08
00:23
Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı | Video 03.03.2026 | 09:24
00:13
ABD İran Donanması’na düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı | Video 03.03.2026 | 08:18
19:35
01:57
İsrail ve ABD'nin vurduğu Gandi Hastanesi’ndeki hasar görüntülendi | Video 02.03.2026 | 15:33
00:38
Suudi Aramco rafinerisine saldırı | Video 02.03.2026 | 12:19
00:15
İran Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine saldırı düzenledi | Video 02.03.2026 | 11:46
01:27
05:54
Trump: "İran operasyonu, ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek" 02.03.2026 | 09:44
00:23
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssünde patlama sesleri | Video 02.03.2026 | 09:10
01:40
SON DAKİKA | Vurularak düşen ABD F-15 savaş uçağı kamerada | Video 02.03.2026 | 09:04
01:06
00:13
02:59
İran’dan Kudüs’e füze saldırısı: En az 5 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:54
00:47
ABD’de bara silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı | Video 02.03.2026 | 07:53
00:33
Lübnan’dan İsrail’e yapılan füze saldırıları kamerada | Video 02.03.2026 | 07:53