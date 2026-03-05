ABD Senatosu’nda İran krizi: Eski savaş gazisinin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’ | Video

05.03.2026 | 10:58

ABD Senatosu’nda gerilim tırmandı. İran savaşı karşıtı protesto, polis ve bir senatörün müdahalesiyle bastırıldı. Eski deniz piyadesi gazisi Brian McGinnis, “İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz” dediği için zorla dışarı çıkarılırken kolu kırıldı.