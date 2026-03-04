Video Dünya Kuveyt ordusunun engellediği füzenin enkazı evin üzerine düştü: 1 ölü, 4 yaralı! | Video
04.03.2026 | 08:19

Kuveyt ordusu tarafından engellenen füzenin enkazının bir evin üzerine düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası üzerinde tespit edilen bir dizi düşman hava hedefinin tespit edilerek engellendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında vurulan bir füzenin enkazının sivil bir konuta düştüğünü belirten el-Atvan, ölü ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı.

"MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcü Dr. Abdullah el-Sund yaşanan kazayı doğrulayarak, "11 yaşındaki bir kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" açıklamasında bulundu. el-Sund aynı ailenin 4 üyesinin ise hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.
