Sosyal medyada, 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video
07.03.2026 | 09:26
Ankara'da sosyal medyada 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı.
Yaralama tehdit ruhsatsız tabanca uyuşturucu suçlarından kaydı olan bu şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.
