Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ''Seni mermi manyağı yapacağım'' | Video 07.03.2026 | 09:48 Kağıthane Hasbahçe'de kız ve erkek öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, erkek öğrencinin "Seni mermi manyağı yapacağım", bir kız öğrencinin ise "Senin burnuna kırarım demedim mi ben sana" dediği duyuldu. Özel güvenlik görevlisi öğrencileri arasındaki kavgayı uzun süre ayırmaya çalıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 3 Mart Salı günü saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'ndeki Hasbahçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kızlı erkekli lise öğrencilerinin bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Erkekler birbirlerine küfür ve hakaret ederken, kızlar ise birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada parkta bulunan bazı öğrenciler ise "Bu ne" sözleriyle duruma tepki göstererek kavgadan kaçtı.

GÜVENLİK KIZ ÖĞRENCİLERİ UZUN SÜRE AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kavgayı gören özel güvenlik görevlisi "Dağılın" diyerek taraflara müdahale etti. Bu sırada tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran kız öğrencilerden biri diğerinin saçını çekmeye başladı. Araya giren güvenlik görevlisi kız öğrencileri ayırmak için uzun süre uğraştı. Kavganın sona ermesinin ardından öğrenciler parktan ayrıldı; ancak taraflar arasında bu kez de tehdit ve hakeretler başladı.

'SENİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM'

Taraflar paktan çıktıktan sonra erkek öğrencilerden biri kavga ettiği kişiye "Seni mermi manyağı yapacağım" sözleriyle tehditte bulundu. Kız öğrencilerden birinin ise parkta kalan diğer kişiye "Senin burnunu kırarım demedim mi ben sana" dediği duyuldu. Kavgaya karışan öğrencilerden bir grup daha sonra parktan ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.