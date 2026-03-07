Video Yaşam Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ''Seni mermi manyağı yapacağım'' | Video
Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ''Seni mermi manyağı yapacağım'' | Video

Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ''Seni mermi manyağı yapacağım'' | Video

07.03.2026 | 09:48

Kağıthane Hasbahçe'de kız ve erkek öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, erkek öğrencinin "Seni mermi manyağı yapacağım", bir kız öğrencinin ise "Senin burnuna kırarım demedim mi ben sana" dediği duyuldu. Özel güvenlik görevlisi öğrencileri arasındaki kavgayı uzun süre ayırmaya çalıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 3 Mart Salı günü saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'ndeki Hasbahçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kızlı erkekli lise öğrencilerinin bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Erkekler birbirlerine küfür ve hakaret ederken, kızlar ise birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada parkta bulunan bazı öğrenciler ise "Bu ne" sözleriyle duruma tepki göstererek kavgadan kaçtı.

GÜVENLİK KIZ ÖĞRENCİLERİ UZUN SÜRE AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kavgayı gören özel güvenlik görevlisi "Dağılın" diyerek taraflara müdahale etti. Bu sırada tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran kız öğrencilerden biri diğerinin saçını çekmeye başladı. Araya giren güvenlik görevlisi kız öğrencileri ayırmak için uzun süre uğraştı. Kavganın sona ermesinin ardından öğrenciler parktan ayrıldı; ancak taraflar arasında bu kez de tehdit ve hakeretler başladı.

'SENİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM'

Taraflar paktan çıktıktan sonra erkek öğrencilerden biri kavga ettiği kişiye "Seni mermi manyağı yapacağım" sözleriyle tehditte bulundu. Kız öğrencilerden birinin ise parkta kalan diğer kişiye "Senin burnunu kırarım demedim mi ben sana" dediği duyuldu. Kavgaya karışan öğrencilerden bir grup daha sonra parktan ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ’’Seni mermi manyağı yapacağım’’ | Video 01:29
Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ''Seni mermi manyağı yapacağım'' | Video 07.03.2026 | 09:48
Sosyal medyada, ’silahlı fotoğraf’ paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:39
Sosyal medyada, 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 07.03.2026 | 09:26
Şişli’de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video 01:00
Şişli'de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video 07.03.2026 | 09:02
Malatya’da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 01:44
Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 07.03.2026 | 08:52
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 00:18
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 06.03.2026 | 17:54
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:56
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 06.03.2026 | 16:06
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 00:36
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 15:33
Hatay’da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 01:16
Hatay'da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 06.03.2026 | 14:12
Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:35
Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 12:42
Marş dinamosundan uyuşturucu çıktı: Narkotik köpeği Pera’nın dikkati ele verdi | Video 03:17
Marş dinamosundan uyuşturucu çıktı: Narkotik köpeği Pera'nın dikkati ele verdi | Video 06.03.2026 | 12:42
Mersin’de bir esnaf, yardım etmek istediği genç tarafından soyuldu! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:23
Mersin'de bir esnaf, yardım etmek istediği genç tarafından soyuldu! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 06.03.2026 | 12:19
Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu! 00:18
Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu! 06.03.2026 | 12:04
Antalya’da aracıyla markete giren ehliyetsiz sürücü kamerada | Video 01:25
Antalya'da aracıyla markete giren ehliyetsiz sürücü kamerada | Video 06.03.2026 | 11:37
Kartal’da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:00
Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 11:35
Bursa’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 00:14
Bursa'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 06.03.2026 | 11:15
Malatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video 01:24
Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video 06.03.2026 | 10:45
İstanbul’da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video 06:02
İstanbul'da sislerin içinde dalgalanan Türk Bayrağı görsel şölen sundu | Video 06.03.2026 | 10:36
Burdur’da 20 yaşındaki Gonca’nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video 01:22
Burdur'da 20 yaşındaki Gonca'nın ölüme gittiği kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 10:34
Büyükçekmece’de 8 ton hamsi taşıyan kamyon takla attı: O anlar kamerada | Video 01:02
Büyükçekmece'de 8 ton hamsi taşıyan kamyon takla attı: O anlar kamerada | Video 06.03.2026 | 10:33
Polisten kaçarken içi kalaşnikof dolu çuvalı yola atan şahıslar yakayı ele verdi | Video 01:14
Polisten kaçarken içi kalaşnikof dolu çuvalı yola atan şahıslar yakayı ele verdi | Video 06.03.2026 | 10:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY