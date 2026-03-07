Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi! | Video
07.03.2026 | 14:42
İstanbul’un en gözde semtlerinden Etiler’de önce alevler yükseldi, sadece birkaç saat sonra ise kan donduran bir suikast haberi geldi. Ünlü bir gece kulübünün kundaklanmasının ardından iş yeri sahibi Yusuf Durmuş, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerindeki sırlar perdesi aralanırken, polisin işaret ettiği o detay tüyleri diken diken etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Küçükçekmece’de trafikte tartışma pahalıya patladı | Video 07.03.2026 | 15:17
00:55
00:26
'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama | Video 07.03.2026 | 13:12
01:09
Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 07.03.2026 | 12:27
01:52
Karısını iple boğdu: 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedi | Video 07.03.2026 | 10:50
00:41
Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 07.03.2026 | 10:45
01:29
01:39
01:00
01:44
Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 07.03.2026 | 08:52
00:18
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 06.03.2026 | 17:54
00:56
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 06.03.2026 | 16:06
00:36
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 15:33
01:16
Hatay'da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 06.03.2026 | 14:12
00:35
03:17
02:23
00:18
01:25
Antalya'da aracıyla markete giren ehliyetsiz sürücü kamerada | Video 06.03.2026 | 11:37
01:00
Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 11:35