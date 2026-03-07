Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi! | Video

07.03.2026 | 14:42

İstanbul’un en gözde semtlerinden Etiler’de önce alevler yükseldi, sadece birkaç saat sonra ise kan donduran bir suikast haberi geldi. Ünlü bir gece kulübünün kundaklanmasının ardından iş yeri sahibi Yusuf Durmuş, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerindeki sırlar perdesi aralanırken, polisin işaret ettiği o detay tüyleri diken diken etti.