Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video
07.03.2026 | 12:27
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak "silahlı yağma" ve "konut dokunulmazlığının ihlal" suçlarını işleyen şahıslara yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
