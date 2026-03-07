Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 07.03.2026 | 12:27 Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak "silahlı yağma" ve "konut dokunulmazlığının ihlal" suçlarını işleyen şahıslara yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde 5 Mart 2026 sabah saatlerinde meydana gelen olayda, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir daireye girmeye çalıştıkları, ancak başarılı olamayarak bölgeden ayrıldıkları belirlendi. Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 3 kamuflaj pantolon, 3 kamuflaj tişört ile 2 kar maskesi ele geçirildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.