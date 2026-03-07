Video Yaşam 'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama | Video
'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama | Video

'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama | Video

07.03.2026 | 13:12

Kırklareli'de rüşvet karşılığında usulsüz nikah işlemi gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırklareli Belediyesi nikah dairesinde yabancı uyruklu kişilerin evlilik işlemlerini rüşvet karşılığı mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği iddiaları sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 28 Şubat'ta aralarında nikah memuru A.A.'nın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; nikah memuru A.A.'nin evinde 41 bin lira, 900 dolar ve 100 avro ele geçirildi. Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalandı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında 7'si serbest bırakıldı, 10'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden nikah memuru A.A ile D.Ş., S.U., M.E., Ş.A. ve Y.A., tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Rüşvet karşılığında nikah’ soruşturmasında 6 tutuklama | Video 00:26
'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama | Video 07.03.2026 | 13:12
Şanlıurfa’da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 01:09
Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 07.03.2026 | 12:27
Karısını iple boğdu: ’Hiçbir şey hatırlamıyorum’ dedi | Video 01:52
Karısını iple boğdu: 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedi | Video 07.03.2026 | 10:50
Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 00:41
Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 07.03.2026 | 10:45
Kağıthane’de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ’’Seni mermi manyağı yapacağım’’ | Video 01:29
Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ''Seni mermi manyağı yapacağım'' | Video 07.03.2026 | 09:48
Sosyal medyada, ’silahlı fotoğraf’ paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:39
Sosyal medyada, 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 07.03.2026 | 09:26
Şişli’de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video 01:00
Şişli'de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video 07.03.2026 | 09:02
Malatya’da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 01:44
Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 07.03.2026 | 08:52
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 00:18
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 06.03.2026 | 17:54
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:56
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 06.03.2026 | 16:06
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 00:36
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 15:33
Hatay’da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 01:16
Hatay'da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 06.03.2026 | 14:12
Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:35
Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 12:42
Marş dinamosundan uyuşturucu çıktı: Narkotik köpeği Pera’nın dikkati ele verdi | Video 03:17
Marş dinamosundan uyuşturucu çıktı: Narkotik köpeği Pera'nın dikkati ele verdi | Video 06.03.2026 | 12:42
Mersin’de bir esnaf, yardım etmek istediği genç tarafından soyuldu! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:23
Mersin'de bir esnaf, yardım etmek istediği genç tarafından soyuldu! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 06.03.2026 | 12:19
Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu! 00:18
Kızını almaya gelen Semiha’yı canice katletmişti: Okul önünde vahşeti böyle savundu! 06.03.2026 | 12:04
Antalya’da aracıyla markete giren ehliyetsiz sürücü kamerada | Video 01:25
Antalya'da aracıyla markete giren ehliyetsiz sürücü kamerada | Video 06.03.2026 | 11:37
Kartal’da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:00
Kartal'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 06.03.2026 | 11:35
Bursa’da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 00:14
Bursa'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 06.03.2026 | 11:15
Malatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video 01:24
Malatya'da husumetlilerin bıçaklı kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı | Video 06.03.2026 | 10:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY