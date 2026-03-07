İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar geçici olarak askıya alındı | Video
07.03.2026 | 12:19
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından karşılıklı çatışmalar sürerken, İran'a ait insansız hava araçları Dubai Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Saldırı sonrası havalimanındaki uçuşlar geçici olarak askıya alındı.
