Erbil'de otel yakınlarında İHA saldırısı: 4 İHA imha edildi | Video
07.03.2026 | 10:33
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, başkent Erbil'de gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.javascript:;
Saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığına ve otelde meydana gelen maddi hasarın boyutuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin IKBY'de bulunan vatandaşlarını, kaldıkları otellerin hedef alınabileceği konusunda uyarmasından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti.
