Erbil'de otel yakınlarında İHA saldırısı: 4 İHA imha edildi | Video 07.03.2026 | 10:33 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, başkent Erbil'de gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.javascript:; VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ve İran'ın bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları sürerken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni bir insansız hava aracı saldırısı yaşandı. Irak basını, hedef alınan yerin Erbil kent merkezindeki 100 Metre Caddesi üzerinde bulunan Ercan Rotana oteli olduğunu açıkladı. IKBY Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, "Koalisyon güçleri saat 22.41'de, Erbil semalarında patlayıcı yüklü 4 adet İHA'yı imha etti. İHA'lardan birinin enkazı bir otelin yakınındaki boş alana düştü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.Saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığına ve otelde meydana gelen maddi hasarın boyutuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin IKBY'de bulunan vatandaşlarını, kaldıkları otellerin hedef alınabileceği konusunda uyarmasından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti.