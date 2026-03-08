Video Yaşam Bursa'da iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga kamerada | Video
Bursa'da iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga kamerada | Video

Bursa'da iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga kamerada | Video

08.03.2026 | 09:08

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, yumruk ve tekmelerin yanı sıra çevredeki tabure ve dubalarla birbirlerine saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga kamerada | Video 00:55
Bursa'da iki grup arasında çıkan duba ve tabureli kavga kamerada | Video 08.03.2026 | 09:08
Adana’da trafikte yol kesip aracın camını yumruklayan saldırganlar kamerada | Video 00:29
Adana'da trafikte yol kesip aracın camını yumruklayan saldırganlar kamerada | Video 08.03.2026 | 09:06
Trabzon’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü | Video 01:48
Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü | Video 08.03.2026 | 08:59
Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video 00:51
Çocuklarını görmeye çalışan adamı eski eşinin sevgilisi tabancayla vurdu | Video 08.03.2026 | 08:43
Başkan Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programında konuştu! 23:38
Başkan Erdoğan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı”nda konuştu! 07.03.2026 | 22:24
Küçükçekmece’de trafikte tartışma pahalıya patladı | Video 00:26
Küçükçekmece’de trafikte tartışma pahalıya patladı | Video 07.03.2026 | 15:17
Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi! | Video 00:55
Etiler’de dehşet gecesi! Ünlü gece kulübü kundaklandı, sahibi Yusuf Durmuş kapısının önünde infaz edildi! | Video 07.03.2026 | 14:42
’Rüşvet karşılığında nikah’ soruşturmasında 6 tutuklama | Video 00:26
'Rüşvet karşılığında nikah' soruşturmasında 6 tutuklama | Video 07.03.2026 | 13:12
Şanlıurfa’da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 01:09
Şanlıurfa'da sahte kamu görevlisi operasyonu: 3 tutuklama | Video 07.03.2026 | 12:27
Karısını iple boğdu: ’Hiçbir şey hatırlamıyorum’ dedi | Video 01:52
Karısını iple boğdu: 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' dedi | Video 07.03.2026 | 10:50
Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 00:41
Köye inen tilkiler birbirine girdi: O anlar kamerada | Video 07.03.2026 | 10:45
Kağıthane’de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ’’Seni mermi manyağı yapacağım’’ | Video 01:29
Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: ''Seni mermi manyağı yapacağım'' | Video 07.03.2026 | 09:48
Sosyal medyada, ’silahlı fotoğraf’ paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:39
Sosyal medyada, 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı | Video 07.03.2026 | 09:26
Şişli’de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video 01:00
Şişli'de dehşet anları: İki grup arasındaki sopalı kavgada bir kişinin burnu kırıldı! | Video 07.03.2026 | 09:02
Malatya’da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 01:44
Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 07.03.2026 | 08:52
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 00:18
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı 06.03.2026 | 17:54
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:56
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı | Video 06.03.2026 | 16:06
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 00:36
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 15:33
Hatay’da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 01:16
Hatay'da korkutan yangın: Oyuncak dükkanı alevlere teslim oldu | Video 06.03.2026 | 14:12
Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:35
Kamyonet lastiğine gizlenmiş 3 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi | Video 06.03.2026 | 12:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY