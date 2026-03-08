Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü | Video
08.03.2026 | 08:59
Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin Muş'un kullandığı araç, Büyük Doğanlı mevkisinde sürücünün karlı ve buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ekipleri, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu uçuruma yuvarlanan araçtan çıkarılan sürücü Hayrettin Muş'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Muş'un yarın ilçenin Beşköy Konuklu Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
